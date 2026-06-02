Sir Kenny Dalglish ist an Krebs erkrankt. Dabei wollte die frühere Fußball-Ikone des FC Liverpool die Erkrankung nicht bekanntmachen.
Einen Tag nach Englands früherem Nationaltrainer Kevin Keegan hat auch der ehemalige schottische Fußball-Nationalspieler Sir Kenny Dalglish seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Aber ungewollt. „Wie mein unbeabsichtigter Beitrag in den sozialen Medien angedeutet hat, unterziehe ich mich derzeit einer Krebsbehandlung“, schrieb der 75-Jährige. „Im Gegensatz zu meiner Handynutzung läuft die Behandlung gut“, fügte er hinzu.