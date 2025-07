11.07.2025 - 10:56 Uhr , aktualisiert am 11.07.2025 - 10:57 Uhr

Spannung im Bundestag: Für den Ersten und Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts werden insgesamt drei Verfassungsrichter gewählt.

Michael Maier 11.07.2025 - 10:56 Uhr

Am Freitag, 11. Juli 2025, stimmt der Deutsche Bundestag über die Neubesetzung von insgesamt drei Richterstellen am Bundesverfassungsgericht ab. Die Wahlen erfolgen ohne Aussprache und in geheimer Abstimmung.