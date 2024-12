In der Jugendsprache gibt es so einige Ausdrücke, die etwas Erklärungsbedarf mit sich bringen. „SIU(UUU)” ist einer davon. Beschrieben wird der Begriff vom Langenscheidt-Verlag, welcher die jährliche Abstimmung zum Jugendwort des Jahres durchführt, als „Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes / Cooles passiert".

„SIU” ist etwas mehr als nur ein Ausdruck des Erstaunens

Der Begriff "SIU" kann zwar als Ausdruck des Erstaunens synonym zu Begriffen wie „wow” oder „Wahnsinn” verwendet werden. Allerdings beschreibt das Wort oft auch ein noch intensiveres Gefühl, weshalb es in der Netzwelt meist in Großbuchstaben und mit mehreren „u” am Ende zu lesen ist, wie zum Beispiel „siuuuu” oder „SIUUU!”. Dann hat es eher eine jubelnde Funktion. Der Ausruf wird dabei in der Regel für positive Ereignisse verwendet, die besonders außergewöhnlich sind.

Woher kommt der Ausdruck „SIU”?

Seinen Ursprung hat der Begriff im Torjubel von Christiano Ronaldo (1) aus seiner Zeit bei Real Madrid (2009 bis 2018). Es ist nicht unüblich seine Freude in Spanisch mit „si” (auf deutsch „ja”) auszudrücken, was auch das Umfeld des Portugiesen bei dem spanischen Verein Real Madrid gelegentlich tat. Im Laufe der Jahre eigneten sich auch Ronaldo und seine Fans den Ausdruck für einen einheitlichen Jubel um seine Tore an. Emotional geladen wurde aus dem „siii” ein „siuu” (gesprochen „süü”). Eingeprägt hat sich dabei vor allem auch Ronaldos Gestik, da er nach einem Tor oft in die Luft springt und beim Aufkommen auf dem Boden die Arme ausbreitet, woraufhin der gemeinsame „SIU”-Ruf der Fans beginnt.

Geprägt durch die Netzwelt

Warum der Ausdruck erst im letzten Jahr so populär geworden ist, obwohl der berühmte Fußballer den Begriff bereits seit fast einem Jahrzehnt verwendet, ist auf die eigene Dynamik der Netzwelt zurückzuführen. Denn erst seit Mitte 2021 wird der Begriff hier vermehrt verwendet. Grund dafür ist die Verwendung des Ausdrucks in viralen Videos und von einigen Streamern, was den Ausdruck schließlich selbst in den Fokus rückte. Viel Aufmerksamkeit bekamen vor allem auch falsche Aussprachen (2/3).

Aussprache und Verwendung von „SIU”

Denn wer den Begriff nicht kennt und diesen nur liest und nicht hört, für den ist die Aussprache nicht immer auf Anhieb ersichtlich. Ausgesprochen wird der Ausdruck in der Regel etwas lauter und das „i” und „u” werden zu einem langen „ü”. Die Lautschrift wäre somit „sü(üüü)”. Ebenfalls kursieren oft falsche Schreibweisen, wie „suiii”, was das Deuten der Aussprache nicht unbedingt erleichtert. Verwendet werden kann der Ausdruck prinzipiell auch abseits des Fußballfeldes als begeisterter Ausruf im Sinne von „Jawohl!” für jegliches freudiges Ereignis.