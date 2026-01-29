Niscemi auf Sizilien rutscht weiter ab: Mehr als 1.500 Menschen mussten schon evakuiert werden, ganze Straßenzüge sind gesperrt. Wann sich die Lage entspannt, ist unklar.
29.01.2026 - 14:25 Uhr
Die Lage in der von einem massiven Erdrutsch bedrohten Stadt Niscemi auf Sizilien spitzt sich weiter zu. Eine wegen der Gefahr vor weiteren Abbrüchen ausgewiesene Sicherheitszone weitet sich wegen des immer noch voranschreitenden Erdrutsches weiter ins Zentrum der Kleinstadt aus, sagte der Chef des italienischen Zivilschutzes, Fabio Ciciliano, im Fernsehen.