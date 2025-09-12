Prinz Laurent macht öffentlich, dass er einen 25 Jahre alten Sohn hat. Es ist nicht die erste Eskapade im Königshaus.
12.09.2025 - 16:28 Uhr
Belgiens Untertanen sind Kummer gewöhnt. Immer wieder überrascht das Königshaus mit kleinen oder größeren Skandalen, die vom Volk aber meist mit einem desinteressierten Schulterzucken quittiert werden. Die jüngste Enthüllung ist ein unehelicher Sohn von Prinz Laurent, dem Bruder von König Philippe. Der junge Mann heißt Clement Vandenkerckhove, ist inzwischen 25 Jahre alt und entstammt einer einstigen Beziehung des als eher lebenslustig bekannten Prinzen mit der flämische Schauspielerin Wendy Van Wanten, die mit bürgerlichem Name Iris Vandenkerckhove heißt.