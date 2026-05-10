Der Europäische Kultursommer – mit den Gastländern Dänemark, Norwegen und Schweden – hat begonnen. Über 50 Veranstaltungen stehen auf dem Programm.
Fellbach Mittsommersonne, mysteriöse Morde, Möbel, Monarchien verbinden viele mit Skandinavien. Den rund 300 Gästen der vierstündigen Eröffnungsfeier des 8. Europäischen Kultursommers in Fellbach fällt noch viel mehr zu Dänemark, Norwegen und Schweden ein. Seit Samstag kennen sie Joik, den traditionellen Gesangsstil der Samen, und wissen, dass echte Freundschaft in Dänemark jeden noch so verrückten Tanzstil überdauert. Die Fellbacher können in den nächsten drei Monaten noch viel mehr erfahren über Hygge, die dänische Gemütlichkeit, Kos, das für die Wärme und Geborgenheit Norwegens steht, und Lagom, die schwedische Lebensweise vom richtigen Maß aller Dinge. Der Sommer in der Stadt gehört den drei Königreichen im hohen Norden.