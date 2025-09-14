Die Skate Week, Deutschlands größtes Skateboarding-Festival, hat bei ihrem zweiten Besuch in Stuttgart wieder etliche Skater in die Landeshauptstadt gelockt – auch aus dem Ausland.
Dominik ist extra aus der Schweiz zur Skate Week (SKTWK) nach Stuttgart angereist: Deutschlands größtes Skateboarding-Festival wollte sich auch der junge Mann aus Zürich nicht entgehen lassen. „In dem Ausmaß gibt es das nur einmal im Jahr“, sagt er am Samstagabend an der Freitreppe am Kleinen Schlossplatz. Fünf Tage lang – vom 10. bis 14. September – haben Skater die Landeshauptstadt erobert und auf dem Marktplatz, vor der Liederhalle oder quer durch den Kessel ihre Tricks gezeigt.