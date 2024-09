Inoffiziell bereits seit den Sommerferien nutzbar, ist das Trendsportzentrum in Ehningen jetzt auch offiziell in Betrieb gegangen. Was Könner zu Skatepark und Pumptrack sagen.

Holger Schmidt 27.09.2024 - 17:37 Uhr

Spektakuläre Übungen mit Namen wie „360 Kickflip“ über vier Stufen oder „Backside Kickflip“ am gleichen Hindernis waren nur einige der spektakulären Einlagen, die das staunende Publikum am Freitag in Ehningen zu sehen bekommen hat. Die Skateboard-Profis Lilli Werner, Kai Boblenz und Marvin Sauer und mit ihnen viele junge Ehninger hatten den Bogen raus bei der offiziellen Einweihung des neuen Trendsportzentrums an den Schalkwiesen am Nachmittag. Und auch Bürgermeister Lukas Rosengrün stürzte sich mit seinem Board mutig ins Getümmel.