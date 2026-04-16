Angesichts der exorbitanten Kraftstoffpreise sind Wirtschaftsvertreter – auch aus dem Kreis Esslingen – skeptisch, ob eine Steuersenkung alleine die Probleme lösen kann.
16.04.2026 - 17:00 Uhr
Nachdem die Benzin- und Dieselpreise mit Beginn des Iran-Kriegs sofort explodiert und seither unaufhörlich gestiegen sind, soll es jetzt in die andere Richtung gehen. Dies ist zumindest das Ziel, das die Bundesregierung mit der zu Wochenbeginn angekündigten Senkung der Energiesteuer um 17 Cent erreichen möchte – wann immer diese letztlich kommen mag.