Vier Rennen, 140 Punkte Rückstand und ein mögliches Taktikspiel: Kann Emma Aicher die Favoritin Mikaela Shiffrin noch abfangen?
Are - Spürbar erleichtert stieß US-Skistar Mikaela Shiffrin nach ihrem achten Slalom-Saisonsieg einen Freudenschrei aus. Emma Aicher applaudierte ihrer härtesten Konkurrentin um die große Kristallkugel anerkennend. Im Kampf um den Gesamtweltcup hat Shiffrin den Vorsprung auf ihre Verfolgerin wieder etwas ausgebaut und liegt vor der letzten Weltcup-Station dieses Winters 140 Zähler vor der deutschen Ausnahmefahrerin.