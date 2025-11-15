Skirennfahrerin Emma Aicher gelingt beim Slalom in Levi ein starker Auftritt: Die 22-Jährige fährt als Dritte aufs Podest und lässt Teamkollegin Lena Dürr knapp hinter sich.
15.11.2025 - 14:22 Uhr
Levi - Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher hat einen Start nach Maß in die Slalom-Saison hingelegt. Beim Torlauf im finnischen Levi raste die 22-Jährige als Dritte gleich auf das Podest. Sie musste sich nur der einmal mehr überragenden Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA und der Albanerin Lara Colturi auf Rang zwei geschlagen geben. Aichers Teamkollegin Lena Dürr wurde Vierte und sorgte damit für das zweite deutsche Top-Resultat des Nachmittags.