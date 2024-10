Marcel Hirscher steht beim Auftakt in Sölden im Fokus, womöglich aber noch gar nicht am Start. Für Felix Neureuther ist das angekündigte Comeback des Ski-Stars so oder so eine «Riesengeschichte».

Christoph Lother und Manuel Schwarz, dpa 21.10.2024 - 10:35 Uhr

Sölden - Fährt er oder fährt er nicht? Die Spekulationen, ob Ski-Star Marcel Hirscher schon beim Saisonauftakt in Sölden in den Weltcup zurückkehrt, reißen nicht ab. Wie schnell ist der 35-Jährige wirklich? Wagt er sich bereits beim ersten Riesenslalom des Winters am kommenden Sonntag den berühmten Rettenbachferner hinunter? Oder steigt er erst später ein? Hirscher selbst wird zeitnah eine Entscheidung treffen müssen. Fest steht: Das angekündigte Comeback des achtmaligen Gesamtweltcupsiegers elektrisiert die Ski-Welt.