Einen ganzen Winter lang läuft es nicht für Linus Straßer. Doch just beim großen Klassiker in Kitzbühel gelingt ein unerwartetes Comeback. Das liegt an einer beeindruckenden Aufholjagd.

dpa 25.01.2026 - 14:33 Uhr

Kitzbühel - Nach vielen Rückschlägen im Ski-Weltcup hat Slalom-Ass Linus Straßer pünktlich vor den Olympischen Spielen wieder einen Podestplatz eingefahren. Der Münchner landete beim Klassiker in Kitzbühel dank einer Aufholjagd auf dem dritten Platz. Nur Sieger Manuel Feller aus Österreich und der Schweizer Loic Meillard waren schneller als der deutsche Torlauf-Spezialist, der nach zwei Jahren Durststrecke im Weltcup unter die Top Drei zurückkehrt. Nach dem ersten Durchgang war Straßer nur Zehnter gewesen.