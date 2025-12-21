Ein Österreicher gewinnt den Riesenslalom von Alta Badia - ein Deutscher aber verblüfft Fans und Fachwelt. Fabian Gratz gelingt ein Comeback bis fast aufs Podium. Selbst ein Superstar gratuliert ihm.
Alta Badia - Dem deutschen Skirennfahrer Fabian Gratz ist beim Riesenslalom von Alta Badia eine famose Aufholjagd gelungen. Der Sportler aus Oberbayern arbeitete sich im zweiten Durchgang dank einer perfekten Fahrt noch vom 29. auf den fünften Platz vor. Der 28-Jährige konnte damit das mit Abstand beste Resultat seiner Weltcup-Karriere bejubeln und kommt vor den Klassikern im Januar und Olympia im Februar immer besser in Schwung.