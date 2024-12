Zum ersten Mal in seiner Laufbahn gewinnt Alexis Monney ein Weltcup-Rennen. Die deutschen Skirennfahrer haben einen Tag nach dem schweren Trainingssturz von Cyprien Sarrazin keine Chance aufs Podest.

dpa 28.12.2024 - 13:55 Uhr

Bormio - Alexis Monney hat einen Tag nach dem schweren Trainingssturz von Skirennfahrer Cyprien Sarrazin die Abfahrt von Bormio gewonnen. In Italien triumphierte der 24 Jahre alte Schweizer in 1:53,43 Minuten zum ersten Mal in seiner Laufbahn bei einem Weltcup-Rennen. 0,24 Sekunden hinter Monney landete sein Teamkollege Franjo von Allmen auf Platz zwei. Cameron Alexander aus Kanada wurde Dritter.