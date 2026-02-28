Emma Aicher bleibt auch nach den Winterspielen in Top-Form. In Andorra feiert sie einen souveränen Sieg im Super-G. Holt sie nach zwei Olympia-Medaillen in der Saison auch noch zwei Kristallkugeln?
Soldeu - Skirennfahrerin Emma Aicher hat in überlegender Manier den Super-G von Soldeu gewonnen. Die beste deutsche Alpin-Athletin und zweimalige Olympia-Medaillengewinnerin setzte sich bei dem Weltcup-Event in Andorra mit 0,88 Sekunden Vorsprung vor Alice Robinson aus Neuseeland durch. Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter, die schon fast eine Sekunde Rückstand auf Aicher hatte. Kira Weidle-Winkelmann als zweitbeste DSV-Starterin in Soldeu lag nach 31 Starterinnen auf dem siebten Platz.