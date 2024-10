Er kann es noch: Marcel Hirscher überzeugt bei seiner Rückkehr auf die große Ski-Bühne. Lucas Pinheiro Braathen fährt fast auf das Podest. Die Norweger brillieren, Dominator Marco Odermatt stürzt.

dpa 27.10.2024 - 14:11 Uhr

Sölden - Ski-Star Marcel Hirscher hat ein starkes Weltcup-Comeback gegeben und ist beim Saisonauftakt in Sölden als 23. direkt in die Punkte gefahren. Der Sieg im Riesenslalom auf dem Rettenbachferner ging an den Norweger Alexander Steen Olsen. Henrik Kristoffersen und Atle Lie McGrath komplettierten das rein norwegische Podium. Alexander Schmid fuhr als bester Deutscher vor 17.200 Zuschauern auf Rang 16. Der Schweizer Favorit Marco Odermatt stürzte im ersten Durchgang überraschend und schied aus. Vergangenen Winter hatte der dreimalige Gesamtweltcupsieger neun von zehn Riesentorläufen gewonnen.