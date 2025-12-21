Zwei Jahre lang fährt Kira Weidle-Winkelmann der Konkurrenz nur hinterher. Nun gelingt - just in der Olympia-Saison - ihr Podest-Comeback. Der Auftritt in Val d'Isère ist eine Ansage.
Val d'Isère - Kira Weidle-Winkelmann lachte laut auf und prostete danach glückselig Superstar Lindsey Vonn zu. Nach fast dreijähriger Durststrecke fühlte sich der zweite Platz in der Abfahrt von Val d'Isère für die Skirennfahrerin fast an wie ein Sieg - entsprechend gelöst feierte und feixte die Starnbergerin auf dem Siegerpodium. Dass Cornelia Hütter ihr den Triumph wegschnappte? Geschenkt! Dass Weidle-Winkelmann aber gleichzeitig die große Vonn bezwang und auf Rang drei verwies? Das war ein riesiges Ausrufezeichen in dieser Olympia-Saison.