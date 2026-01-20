Die Ski-Alpin-Saison 2025/26 der Damen geht in dieser Woche in Kronplatz weiter. Alles zu Uhrzeit, Start, TV-Übertragung und Livestream.
Diese Woche geht der Ski-Alpin-Weltcup 2025/26 der Frauen in Kronplatz (Österreich) weiter. Es ist der fünfte Weltcup im neuen Jahr. Nach dem Weltcup in Tarvisio steht wieder ein Weltcup auf dem Programm, der den Edeltechnikerinnen entgegen kommt. Ein Riesenslalom steht auf dem Programm. Im Kampf um die kleine Kristallkugel führt Julia Scheib den Weltcup im Riesenslalom souverän an. Bei ihrem „Heimspiel“ möchte die Österreicherin ihre Führung von über 100 Punkten weiter ausbauen. Kann sie sich einen weiteren Riesenslalom-Sieg sichern?