Dienstag, 20. Januar 2026:

Wo wird der Weltcup in Kronplatz live im TV und Stream übertragen?

Der Weltcup in Kronplatz wird live im TV übertragen. Der BR überträgt das gesamte Rennen live im Free-TV und Stream.

Bei Eurosport läuft das Rennen leider nicht im Free-TV. Ansonsten werden die Rennen beim Streamingdienst DAZN und discovery+ gezeigt.

Hier geht es direkt zur Paket-Übersicht und zum Angebot von DAZN.

Die Übertragung des Weltcups in Kronplatz im Überblick:

Free-TV : BR

: BR Pay-TV : -

: - Stream: br.de, DAZN, discovery+

Ergebnisse: So lief der Weltcup in Kronenplatz bisher

Die Schwedin Sara Hector liegt nach dem 1. Lauf des Weltcup-Riesenslaloms am Kronplatz (ITA) vor Camille Rast (SUI) und Julia Scheib (AUT) in Führung. Hector stand im Winter 2025/26 bereits zwei Mal auf dem Podest, einen Sieg hat sie aber noch nicht auf dem Konto. Der 2. Lauf startet um 13:30 Uhr.