Seit 2024 stehen die Lifte in Jungholz still. Die Pleite kam mit dem Klimawandel. Benachbarte Bahnenbetreiber suchen ihr Heil verstärkt im Geschäft mit E-Bike-Fahrern.
24.11.2025 - 11:58 Uhr
Eine Fahrt von Stuttgart nach Jungholz, das lässt sich an guten Tagen in rund zwei Stunden bewältigen. Damit gehörte die Tiroler Enklave im bayerischen Allgäu, zwischen Reutte, Füssen und Oberstdorf gelegen, zu den noch erreichbaren Tageszielen vieler Skifahrer. Vor allem solchen mit Kindern, denn die Hänge oberhalb des 300-Einwohner-Orts verliefen sanft und die Lifttickets waren vergleichsweise günstig. Vorbei – seit Juni 2024 ist die Liftgesellschaft im Eigentum der Gemeinde zahlungsunfähig. Der zuletzt aufgerufene Kaufpreis betrug 1,7 Millionen Euro.