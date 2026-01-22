Ab Donnerstag findet die Skiflug-Weltmeisterschaft 2026 in Oberstdorf statt. Wo werden die Springen live im TV und Stream übertragen? Alle Informationen zum Zeitplan und Programm.
Vom 22. bis 25. Januar 2026 kämpfen die besten Skiflieger der Welt bei der Skiflug-WM in Oberstdorf um die begehrten Medaillen. Die Skiflug-Weltmeisterschaft zählt zu den spektakulärsten Höhepunkten der Skisprung-Saison. In den Einzel- und Teamwettbewerben geht es auf der Heini-Klopfer-Schanze, der drittgrößten Skiflugschanze der Welt, um extreme Weiten und große Titel. In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen rund um den Zeitplan sowie die Übertragung der Skiflug-WM 2026 im TV und im Livestream.
Skiflug-WM 2026 in Oberstdorf: Zeitplan und Termine für den Weltcup
Vom 22. bis 25. Januar 2026 dürfen sich Fans der spektakulären Wintersportdisziplin auf hochklassige und spannende Wettkämpfe freuen.