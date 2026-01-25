Die Skiflug-Weltmeisterschaft 2026 findet bis zum Sonntag, 25. Januar, in Oberstdorf statt. Wo werden die Springen live im TV und Stream übertragen? Alle Informationen zu Zeitplan, Übertragung und Programm.

Vom 22. bis 25. Januar 2026 kämpfen die besten Skiflieger der Welt bei der Skiflug-WM in Oberstdorf um die begehrten Medaillen. Die Skiflug-Weltmeisterschaft zählt zu den spektakulärsten Höhepunkten der Skisprung-Saison. In den Einzel- und Teamwettbewerben geht es auf der Heini-Klopfer-Schanze, der drittgrößten Skiflugschanze der Welt, um extreme Weiten und große Titel. In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen rund um den Zeitplan sowie die Übertragung der Skiflug-WM 2026 im TV und im Livestream.

Vom 22. bis 25. Januar 2026 dürfen sich Fans der spektakulären Wintersportdisziplin auf hochklassige und spannende Wettkämpfe freuen.

Der Zeitplan mit allen Terminen und Uhrzeiten für die Skiflug-Weltmeisterschaft 2026 in Oberstdorf im Überblick

Donnerstag, 22. Januar 2026 - Qualifikation

14:30 Uhr: Offizielles Training (2 Durchgänge)

17:00 Uhr: Qualifikation

Freitag, 23. Januar 2026 - Einzelwettkampf, Tag 1

15:00 Uhr: Probedurchgang

16:00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: 2. Wertungsdurchgang

Samstag, 24. Januar 2026 - Einzelwettkampf, Tag 2

15:30 Uhr: Probedurchgang

16:30 Uhr: 3. Wertungsdurchgang

Anschließend: 4. Wertungsdurchgang

Anschließend: Siegerpräsentation im Stadion

19:30 Uhr: Offizielle Siegerehrung im Kurpark

Sonntag, 25. Januar 2026 – Teamwettkampf

15:15 Uhr: Probedurchgang

16:15 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finaldurchgang

Anschließend: Offizielle Siegerehrung im Stadion

Skiflug-WM 2026: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Skiflug-Weltmeisterschaften werden an allen Wettkampftagen live im Free-TV übertragen. ARD und ZDF berichten im TV sowie im Livestream umfassend aus Oberstdorf.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 22. Januar 2026, die Qualifikation, die ab etwa 17:00 Uhr zu sehen ist. Am Freitag, 23. Januar, folgen der erste und zweite Durchgang der Männer ab circa 15:45 Uhr. Der Samstag steht mit dem dritten Durchgang ab etwa 16.25 Uhr und dem vierten Durchgang ab rund 17:35 Uhr ganz im Zeichen der Einzelentscheidung.

Zum Abschluss überträgt das öffentlich-rechtliche Fernsehen am Sonntag, 25. Januar 2026, den Mannschaftswettbewerb mit dem ersten und zweiten Durchgang ab ungefähr 16:05 Uhr. Parallel dazu berichtet auch der Sportsender Eurosport live von der Skiflug-WM.

Die Übertragung der Skiflug-WM 2026 im Überblick