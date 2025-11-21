Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb laufen die Vorbereitungen auf die neue Skisaison. Aber wo könnte es in den nächsten Tagen bereits losgehen?
21.11.2025 - 16:07 Uhr
Trotz der ersten Schneefälle dieses Winters lässt die Saisoneröffnung auf den Skipisten im Land noch auf sich warten. Noch sei nicht klar, wann der Betrieb aufgenommen werden könne, sagte Jochen Gekeler von der Skiarena in Holzelfingen, dem größten zusammenhängenden Skigebiet auf der Schwäbischen Alb. Auf dem Feldberg, dem höchstgelegenen Berg des Landes, soll es im Verlauf der kommenden Woche losgehen.