Victoria Carl hat Gewissheit, die Olympiasiegerin verpasst nach ihrem positiven Dopingtest die Winterspiele. Was heißt das für die Karriere?
25.11.2025 - 15:08 Uhr
Victoria Carl hatte bis zuletzt gehofft, dass alles gut ausgeht. Die 30-Jährige trainierte in Oberhof und Davos, immer ganz alleine, in den Pausen las sie ein Buch. Doch nun hat die Skilanglauf-Olympiasiegerin traurige Gewissheit: Nach ihrem positiven Dopingtest im März wird Carl die Winterspiele in Mailand und Cortina im Februar verpassen. „In mir ist eine Welt zusammengebrochen. In mir ist mehr Schatten als Licht“, sagte sie der ARD.