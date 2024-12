Die 32-jährige Melanie aus dem Kreis Ludwigsburg kratzt ständig an ihrer Haut und reißt sich Haare aus. Sie kann nicht damit aufhören. Ihre Oberarme überziehen deswegen kleine Wunden. Wie lebt sie damit?

Annika Mayer 22.12.2024 - 10:02 Uhr

Melanies Finger bleiben nicht still. Die 32-Jährige schenkt Tee in zwei Tassen ein, die auf ihrem Esszimmertisch stehen. Dann legt sie ihre Hände in den Schoß und spielt an ihren Fingerspitzen herum. Ihre Finger sind ständig in Bewegung – und hinterlassen Spuren. Unter den dicken Ärmeln ihres grauen Winterpullis befinden sich kleine Wunden an ihren Oberarmen. Einen Teil ihres langen braunen Haares hat sie nach hinten frisiert. So, dass man die kahle Stelle an ihrem Haaransatz nicht sehen kann. Sie kann nicht damit aufhören, sich zu kratzen und die Haare auszureißen. Melanie, die im Kreis Ludwigsburg lebt und eigentlich anders heißt, leidet an Skin Picking und Trichotillomanie.