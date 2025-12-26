Auf eine Vierschanzentournee müssen Frauen auch in diesem Jahr warten. Doch schon bald soll es so weit sein - manch eine Springerin scheint inzwischen die Geduld zu verlieren.
26.12.2025 - 10:45 Uhr
Oberstdorf - An Weihnachten können die Skispringer traditionell die Tage bis zur Vierschanzentournee zählen. Für die Skispringerinnen gilt das nicht. Sie zählen seit einiger Zeit die Jahre - und sind damit noch immer nicht fertig. Im Dezember 2026 soll es zwar nach Willen der Verbände endlich so weit sein mit der erstmaligen Austragung des Traditionsevents für Frauen.