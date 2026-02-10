Nach seinem Sensations-Gold auf der Normalschanze ist Philipp Raimund bei Olympia erneut gefordert. Das deutsche Team will die nächste Medaille.

Der Skispringen-Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2026

Die Olympischen Spiele 2026 live im TV und Stream

Wo können Wintersport-Fans die Wettkämpfe live verfolgen? Die Medienrechte für die Olympischen Winterspiele 2026 wurden vom IOC an die Europäische Rundfunkunion (EBU) und Warner Bros. Discovery vergeben. Die Spiele werden somit wie gewohnt im Wechsel live bei ARD und ZDF im Free-TV und Livestream in den Mediatheken und bei Eurosport / discovery+ zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick

Pay-TV : -

: - Free-TV : ARD, ZDF, Eurosport

: ARD, ZDF, Eurosport Livestream: ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, discovery+

Deutscher Skispringen-Kader der Frauen und Männer für Olympia 2026

Das ist der deutsche Kader der Männer und Frauen im Skispringen bei den Olympischen Spielen 2026.