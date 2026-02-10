Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen. Wann genau die Entscheidungen im Skispringen fallen und wo ihr alle Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen könnt – hier gibt’s den kompletten Zeitplan im Überblick.
Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo steht Skispringen für Mut, Präzision und das perfekte Zusammenspiel aus Technik und Timing. Mit hohen Geschwindigkeiten und spektakulären Flügen gehen die Athletinnen und Athleten von den Schanzen, stets auf der Suche nach der idealen Balance zwischen Risiko und Kontrolle. Weite Sprünge, saubere Landungen und starke Nerven entscheiden über Sieg und Niederlage, wenn die besten Skispringerinnen und Skispringer der Welt um die olympischen Medaillen kämpfen.