Der Skisprung-Weltcup der Männer macht Station am Kulm in Bad Mitterndorf in Österreich. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.
24.02.2026 - 09:38 Uhr
Nach den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina nimmt der Weltcup der Skispringer wieder Fahrt auf – und das mit einem Highlight. Vom 28. Februar bis 1. März 2026 steht am Kulm in Bad Mitterndorf in Österreich das Skifliegen der Männer in der Skisprung-Saison 2025/26 an. Auf Österreichs einziger Skiflugschanze werden die nächsten beiden Einzelwettbewerbe ausgetragen.