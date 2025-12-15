Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer macht in der Saison 2025/26 Station in Klingenthal. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.

Vom 20. bis 21. Dezember 2025 steht in Engelberg in der Schweiz der nächste Weltcup der Frauen und Männer in der Skisprung-Saison 2025/26 an. In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung des Skisprung-Weltcups in Engelberg.

Skispringen in Engelberg: Zeitplan für den Weltcup Der Skisprung-Weltcup in Engelberg startet am Samstag, dem 20. Dezember 2025 mit dem Einzel der Frauen von der HS 140. Am Sonntag folgt das zweite Einzel, ebenfalls von der HS 140.

Die Männer starten ebenfalls am Samstag, dem 20. Dezember 2025, mit dem ersten Einzel. Am Sonntag folgt das zweite Einzelspringen. Wie bei den Frauen werden auch bei den Männern beide Wettbewerbe von der HS 140 gesprungen.

Zeitplan für den Weltcup in Engelberg im Überblick

Samstag, 20. Dezember 2025, 13.00 Uhr: Einzel der Frauen, HS 140

Samstag, 20. Dezember 2025, 16.00 Uhr: Einzel der Männer, HS 140

Sonntag, 21. Dezember 2025, 11.30 Uhr: Einzel der Frauen, HS 140

Sonntag, 21. Dezember 2025, 16.00 Uhr: Einzel der Männer, HS 140

Skispringen in Engelberg: Übertragung im TV und Livestream

Der Skisprung-Weltcup aus Engelberg wird im ZDF übertragen. Der Mainzer Sender überträgt alle Springen der Frauen und Männer live im Free-TV und Livestream. Für den Stream ist kein Abo und auch keine Anmeldung nötig. Moderator Florian Zschiedrich führt durch die Wintersport-Übertragung. Kommentiert werden die Springen von Eike Papsdorf und dem Experten Severin Freund.

Der Skisprung-Weltcup 2025/26 wird umfassend im Free-TV und Livestream übertragen. Anlaufstellen dafür sind ARD, ZDF und Eurosport1. Per Livestream können alle Skisprung-Wettbewerbe auf sportschau.de, zdf.de und in den jeweiligen Mediatheken verfolgt werden. Zusätzlich bieten Discovery+ und DAZN einen kostenpflichtigen Livestream an, der über ein Abonnement abgerufen werden kann. Hier findet ihr das DAZN-Angebot mit allen Paketen im Überblick.

Die Übertragung des Skispringens in Engelberg im Überblick

Free-TV : ZDF, Eurosport

: ZDF, Eurosport Pay-TV : -

: - Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de (beide gratis), DAZN, discovery+



Was bedeutet die Hillsize (HS) beim Skispringen?

Die HS beim Skispringen steht für Hillsize („Hillgröße“) und ist eine der zentralen Kennzahlen zur Beschreibung einer Schanze. Sie bezeichnet den Punkt, an dem der Landebereich offiziell endet und der Übergang in den flacheren Auslauf beginnt. Dieser Punkt liegt immer hinter dem K-Punkt und ist entscheidend für die Sicherheits- und Wettkampfauslegung der Anlage. Sprünge deutlich über die HS hinaus gelten als riskant, weil sie außerhalb des dafür vorgesehenen Landebereichs stattfinden.