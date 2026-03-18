Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer macht Station in Vikersund in Norwegen. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe im Skifliegen live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.

Der Skisprung- Weltcup 2025/26 geht weiter. Die nächste Station ist Vikersund in Norwegen wo am 21. und 22. März 2026 mehrere Wettbewerbe der Frauen und Männer im Skifliegen ausgetragen werden. Wann die einzelnen Springen stattfinden und wo sie live im Fernsehen sowie im Stream verfolgt werden können, gibt es hier im Überblick.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung des Skisprung-Weltcups in Vikersund.

Skispringen in Vikersund: Zeitplan für den Weltcup im Skifliegen Der Weltcup in Vikersund beginnt am Samstag, 21. März 2026, um 09:30 Uhr mit dem Einzel der Frauen von der HS-240-Schanze. Am selben Tag folgt um 17:05 Uhr das Einzel der Männer. Am Sonntag, 22. März, steht zunächst um 09:30 Uhr erneut das Einzelspringen der Frauen auf dem Programm, bevor um 17:15 Uhr die Männer ihr zweites Einzelspringen auf der HS-240-Schanze bestreiten.

Der Zeitplan in Vikersund im Überblick

Samstag, 21.03.2026 , 09:30 Uhr: Einzel der Frauen (HS 240) in Vikersund

Samstag, 21.03.2026 , 17:05 Uhr: Einzel der Männer (HS 240) in Vikersund

Sonntag, 22.03.2026 , 09:30 Uhr: Einzel der Frauen (HS 240) in Vikersund

Sonntag, 22.03.2026, 17:15 Uhr: Einzel der Männer (HS 240) in Vikersund

Skispringen in Vikersund: Übertragung im TV und Livestream

Der Skisprung-Weltcup in Vikersund wird im ZDF übertragen. Der Mainzer Sender überträgt die Springen der Frauen und Männer live im Free-TV und Stream. Für den Livestream ist kein Abo und auch keine Anmeldung nötig.

Der Skisprung-Weltcup 2025/26 wird umfassend im Free-TV und Livestream übertragen. Anlaufstellen dafür sind ARD, ZDF und Eurosport1. Per Livestream können alle Skisprung-Wettbewerbe auf sportschau.de, zdf.de und in den jeweiligen Mediatheken verfolgt werden. Zusätzlich bieten Discovery+ und DAZN einen kostenpflichtigen Livestream an, der über ein Abonnement abgerufen werden kann. Hier findet ihr das DAZN-Angebot mit allen Paketen im Überblick.

Die Übertragung des Skifliegens in Vikersund im Überblick