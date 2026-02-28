Der Skisprung-Weltcup der Männer macht Station am Kulm in Bad Mitterndorf in Österreich. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.

Nach den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina nimmt der Weltcup der Skispringer wieder Fahrt auf – und das mit einem Highlight. Vom 28. Februar bis 1. März 2026 steht am Kulm in Bad Mitterndorf in Österreich das Skifliegen der Männer in der Skisprung-Saison 2025/26 an. Auf Österreichs einziger Skiflugschanze werden die nächsten beiden Einzelwettbewerbe ausgetragen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung des Skisprung-Weltcups am Kulm.

Skispringen am Kulm in Bad Mitterndorf: Zeitplan für den Weltcup

Der Skisprung-Weltcup am Kulm startet am Samstag, dem 28. Februar 2026 mit dem ersten Einzel der Männer von der HS 235. Am Sonntag , dem 1. März 2026, folgt das zweite Einzel, ebenfalls von der HS 235.



Zeitplan für den Weltcup am Kulm im Überblick

Samstag, 28. Februar 2026, 13:30 Uhr: Einzel der Männer, HS 235

Sonntag, 1. März 2026, 13:30 Uhr: Einzel der Männer, HS 235

Skispringen am Kulm: Übertragung im TV und Livestream

Der Skisprung-Weltcup am Kulm in Bad Mitterndorf/Tauplitz wird in der ARD übertragen. Das Erste überträgt beide Springen der Männer live im Free-TV und Stream. Für den Livestream ist kein Abo und auch keine Anmeldung nötig. Kommentiert werden die Springen von Tom Bartels. Los geht es am Samstag, 28. Februar 2026, um 13:20 Uhr mit den Vorberichten. Am Sonntag, 01. März 2026, geht es um 13:25 Uhr im Ersten los.

Der Skisprung-Weltcup 2025/26 wird umfassend im Free-TV und Livestream übertragen. Anlaufstellen dafür sind ARD, ZDF und Eurosport1. Per Livestream können alle Skisprung-Wettbewerbe auf sportschau.de, zdf.de und in den jeweiligen Mediatheken verfolgt werden. Zusätzlich bieten Discovery+ und DAZN einen kostenpflichtigen Livestream an, der über ein Abonnement abgerufen werden kann. Hier findet ihr das DAZN-Angebot mit allen Paketen im Überblick.

Die Übertragung des Skispringens am Kulm im Überblick

Free-TV : ARD, Eurosport

: ARD, Eurosport Pay-TV : -

: - Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de (beide gratis), DAZN, discovery+



Was bedeutet die Hillsize (HS) beim Skispringen?

Die HS beim Skispringen steht für Hillsize („Hillgröße“) und ist eine der zentralen Kennzahlen zur Beschreibung einer Schanze. Sie bezeichnet den Punkt, an dem der Landebereich offiziell endet und der Übergang in den flacheren Auslauf beginnt. Dieser Punkt liegt immer hinter dem K-Punkt und ist entscheidend für die Sicherheits- und Wettkampfauslegung der Anlage. Sprünge deutlich über die HS hinaus gelten als riskant, weil sie außerhalb des dafür vorgesehenen Landebereichs stattfinden.