Bei den Olympischen Winterspielen steht am Montag, 09. Februar 2026 beim Skispringen das Einzel der Männer von der Normalschanze auf dem Programm. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Zeitplan, Uhrzeiten sowie zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Skispringen bei den Olympischen Spielen: Zeitplan und Uhrzeiten Bei der Vierschanzentournee war der Slowene Domen Prevc nahezu unschlagbar. Wie läuft es nun auf olympischer Bühne? Die deutschen Springer wollen ebenfalls in die Medaillenvergabe von der Normalschanze eingreifen. Vor allem Philipp Raimund und Felix Hoffmann zeigten im ersten Training starke Sprünge. Aber auch Andreas Wellinger, der Olympiasieger von 2018, hat sich rechtzeitig zum Saison-Höhepunkt ein wenig aus seinem Tief gearbeitet. Wer holt sich heute die Goldmedaille? Zeitplan für das Skisprung Einzel von der Normalschanze

Montag, 09. Februar 2026, 18:00 Uhr: Probedurchgang

Montag, 09. Februar 2026, 19:00 Uhr: 1. Durchgang

Montag, 09. Februar 2026, 20:12 Uhr: 2. Durchgang

Skispringen bei den Olympischen Spielen: Übertragung im TV und Livestream

Das Skispringen der Männer von der Normalschanze wird live im Fernsehen übertragen. ARD und Eurosport übertragen die Springen im Free-TV. Im Ersten sind die Springen auch kostenlos im der ARD-Mediathek zu sehen. Wie schon bei den vergangenen Winterspielen zeigen ARD, ZDF sowie Eurosport/Discovery+ die Wettbewerbe im Fernsehen und per Stream. Die öffentlich-rechtlichen Sender planen jeweils mehr als 100 Live-Stunden im TV und rund 700 Stunden im Stream. Sämtliche Entscheidungen sind zudem live beim Streamingdienst HBO Max zu sehen.

Die Übertragung des Skispringens bei den Olympischen Spielen heute im Überblick

Free-TV : ARD, Eurosport

: ARD, Eurosport Pay-TV : -

: - Livestream: ARD-Mediathek, discovery+, HBO Max

Was bedeutet die Hillsize (HS) beim Skispringen?

Die HS beim Skispringen steht für Hillsize („Hillgröße“) und ist eine der zentralen Kennzahlen zur Beschreibung einer Schanze. Sie bezeichnet den Punkt, an dem der Landebereich offiziell endet und der Übergang in den flacheren Auslauf beginnt. Dieser Punkt liegt immer hinter dem K-Punkt und ist entscheidend für die Sicherheits- und Wettkampfauslegung der Anlage. Sprünge deutlich über die HS hinaus gelten als riskant, weil sie außerhalb des dafür vorgesehenen Landebereichs stattfinden.