Philipp Raimund feiert nach seinem Olympia-Triumph erstmals einen Weltcupsieg. In Lahti profitiert er von der Disqualifikation von Domen Prevc. Der Slowene hat die Kristallkugel sicher.

Skispringer Philipp Raimund hat 25 Tage nach seinem Triumph bei Olympia erstmals auch einen Weltcupsieg gefeiert. Der Oberstdorfer profitierte im finnischen Lahti von einer Disqualifikation von Domen Prevc. Der Weltmeister aus Slowenien hat trotz seiner „Nullrunde“ aber den Triumph im Gesamtweltcup sicher und damit ein Stück Skisprung-Geschichte geschrieben.

Raimund flog auf 122,5 m, wurde in dem Mini-Wettkampf mit nur einem Durchgang aber zunächst noch von Prevc (129,0 m) übertroffen. Der Gewinner der Vierschanzentournee feierte seinen vermeintlichen siebten Weltcupsieg in Folge aber zu früh, da er zu wenig Gewicht für seine Skilänge auf die Waage brachte. Zweiter wurde somit Daniel Tschofenig (Österreich) vor Wladimir Sografski aus Bulgarien.

Prevc durfte dennoch ein wenig feiern: Weil Verfolger Ryoyu Kobayashi nur Sechster wurde, ist ihm die große Kristallkugel nicht mehr zu nehmen. Damit hat Prevc innerhalb von nur zwölf Monaten alle fünf großen Einzel-Titel seines Sports gewonnen. Die „Big Five“ hatte vor ihm nur der 2019 verstorbene Finne Matti Nykänen geholt.

Weitere Wettbewerbe am Wochenende

Prevc schaffte seine fünf Triumphe in Rekordzeit: Begonnen hatte die Titeljagd am 8. März 2025 mit dem WM-Titel in Trondheim, es folgten die Siege bei der Vierschanzentournee, der Skiflug-WM und den Olympischen Spielen - schneller geht es nicht. Bereits am Donnerstag hatte seine Schwester Nika auf der WM-Schanze von 2029 ebenfalls den Gewinn des Gesamtweltcups perfekt gemacht, erstmals gehen die Kugeln somit an ein Geschwisterpaar.

Abgesehen von Raimund enttäuschten die DSV-Adler fast ausnahmslos. Pius Paschke war als Zwölfter zumindest im Soll, Karl Geiger (23.), Andreas Wellinger (38.), Luca Roth (41.) und Felix Hoffmann (44.) folgten weit zurück.

Der Wettkampf ersetzte das Ende November ausgefallene Springen in Kuusamo, wurde wegen des engen Zeitplans in Lahti aber nur in einem Durchgang durchgeführt.

Am Samstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) folgt ein weiterer Einzelwettbewerb, am Sonntag steht ein Super Team auf dem Programm.