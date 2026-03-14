Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer macht Station in Oslo in Norwegen. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.

Der Skisprung- Weltcup 2025/26 geht weiter. Die nächste Station ist Oslo wo am 14. und 15. März 2026 mehrere Wettbewerbe ausgetragen werden. Wann die einzelnen Springen stattfinden und wo sie live im Fernsehen sowie im Stream verfolgt werden können, gibt es hier im Überblick.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung des Skisprung-Weltcups in Oslo.

Skispringen in Oslo: Zeitplan für den Weltcup Der Weltcup in Oslo beginnt am Samstag, 14. März 2026, um 14:30 Uhr mit dem Einzel der Frauen von der HS-134-Schanze. Am selben Tag folgt um 16:40 Uhr das Einzel der Männer. Am Sonntag, 15. März, steht zunächst um 14:20 Uhr erneut das Einzelspringen der Frauen auf dem Programm, bevor um 16:10 Uhr die Männer ihr zweites Einzelwochenende auf der HS-134-Schanze bestreiten.

Der Zeitplan in Oslo im Überblick

Samstag, 14.03.2026 , 14:30 Uhr: Einzel der Frauen (HS 134) in Oslo

Samstag, 14.03.2026 , 16:40 Uhr: Einzel der Männer (HS 134) in Oslo

Sonntag, 15.03.2026 , 14:20 Uhr: Einzel der Frauen (HS 134) in Oslo

Sonntag, 15.03.2026, 16:10 Uhr: Einzel der Männer (HS 134) in Oslo

Skispringen in Oslo: Übertragung im TV und Livestream

Der Skisprung-Weltcup in Oslo wird in der ARD übertragen. Das Erste überträgt die Springen der Frauen und Männer live im Free-TV und Stream. Für den Livestream ist kein Abo und auch keine Anmeldung nötig.

Der Skisprung-Weltcup 2025/26 wird umfassend im Free-TV und Livestream übertragen. Anlaufstellen dafür sind ARD, ZDF und Eurosport1. Per Livestream können alle Skisprung-Wettbewerbe auf sportschau.de, zdf.de und in den jeweiligen Mediatheken verfolgt werden. Zusätzlich bieten Discovery+ und DAZN einen kostenpflichtigen Livestream an, der über ein Abonnement abgerufen werden kann. Hier findet ihr das DAZN-Angebot mit allen Paketen im Überblick.

Die Übertragung des Skispringens in Oslo im Überblick