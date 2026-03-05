Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer macht Station in Lathi in Finnland. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.

Nach den Olympischen Spielen wird der Skisprung- Weltcup 2025/26 fortgesetzt. Die nächste Station ist Lahti, wo vom 5. bis 8. März 2026 mehrere Wettbewerbe ausgetragen werden. Wann die einzelnen Springen stattfinden und wo sie live im Fernsehen sowie im Stream verfolgt werden können, gibt es hier im Überblick.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung des Skisprung-Weltcups in Lathi.

kispringen in Lathi: Zeitplan für den Weltcup Die Wettkämpfe in Lahti beginnen am 5. März um 15:15 Uhr mit dem Einzelwettbewerb der Frauen auf der HS-130-Schanze. Am darauffolgenden Tag, dem 6. März, steht zunächst um 9:45 Uhr ein weiterer Einzelwettbewerb der Frauen auf dem Programm. Am selben Tag folgt um 14:30 Uhr das Einzel der Männer auf der HS-130-Schanze. Am 7. März wird der Einzelwettbewerb der Männer um 17:00 Uhr ausgetragen. Den Abschluss bildet am 8. März um 15:00 Uhr der Super-Team-Wettbewerb der Männer auf der HS-130-Schanze in Lahti.

Der Zeitplan in Lathi im Überblick

Donnerstag, 05. März 2026, 15:15 Uhr : Einzel der Frauen, HS 130

: Einzel der Frauen, HS 130 Freitag, 06. März 2026, 09:45 Uhr : Einzel der Frauen, HS 130

: Einzel der Frauen, HS 130 Freitag, 06. März 2026, 14:30 Uhr : Einzel der Männer, HS 130 (Ersatz Ruka)

: Einzel der Männer, HS 130 (Ersatz Ruka) Samstag, 07. März 2026, 17:00 Uhr : Einzel der Männer, HS 130

: Einzel der Männer, HS 130 Sonntag, 08. März 2026, 15:00 Uhr: Super Team der Männer, HS 130

Skispringen in Lathi: Übertragung im TV und Livestream

Der Skisprung-Weltcup in Lathi wird im ZDF übertragen. Der Mainzer überträgt die Springen der Frauen und Männer live im Free-TV und Stream. Für den Livestream ist kein Abo und auch keine Anmeldung nötig. Das Skispringen der Frauen wird im Free-TV im Rahmen des „ZDF sportstudio“ übertragen. Die Sendung beginnt gegen 15:05 Uhr. Parallel dazu kann der Wettbewerb auch im Livestream in der Mediathek des ZDF verfolgt werden.

Der Skisprung-Weltcup 2025/26 wird umfassend im Free-TV und Livestream übertragen. Anlaufstellen dafür sind ARD, ZDF und Eurosport1. Per Livestream können alle Skisprung-Wettbewerbe auf sportschau.de, zdf.de und in den jeweiligen Mediatheken verfolgt werden. Zusätzlich bieten Discovery+ und DAZN einen kostenpflichtigen Livestream an, der über ein Abonnement abgerufen werden kann. Hier findet ihr das DAZN-Angebot mit allen Paketen im Überblick.

Die Übertragung des Skispringens in Lathi im Überblick