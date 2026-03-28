Am kommenden Wochenende finden zum Abschluss der Weltcup-Saison erneut Skiflug-Wettkämpfe der Frauen und Männer statt, dann im slowenischen Planica. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe im Skifliegen stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.
28.03.2026 - 08:57 Uhr
Zum Abschluss der Weltcup-Saison finden im slowenischen Planica die letzten Skiflug-Wettkämpfe statt. Wann die einzelnen Springen stattfinden und wo sie live im Fernsehen sowie im Stream verfolgt werden können, gibt es hier im Überblick.
In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung des Skisprung-Weltcups in Planica.