Am kommenden Wochenende finden zum Abschluss der Weltcup-Saison erneut Skiflug-Wettkämpfe der Frauen und Männer statt, dann im slowenischen Planica. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe im Skifliegen stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.

Zum Abschluss der Weltcup -Saison finden im slowenischen Planica die letzten Skiflug-Wettkämpfe statt. Wann die einzelnen Springen stattfinden und wo sie live im Fernsehen sowie im Stream verfolgt werden können, gibt es hier im Überblick.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung des Skisprung-Weltcups in Planica.

Skispringen in Planica: Zeitplan für den Weltcup Am Freitag, den 27. März 2026, beginnt das Programm beim Skifliegen in Planica um 15:00 Uhr mit dem Einzelwettbewerb der Männer auf der HS 240. Am Samstag, den 28. März 2026, folgt zunächst um 09:30 Uhr der Teamwettbewerb der Männer, bevor um 15:00 Uhr das Einzel der Frauen ebenfalls auf der HS 240 ausgetragen wird. Den Abschluss bildet am Sonntag, den 29. März 2026, um 10:00 Uhr ein weiteres Einzelspringen der Männer auf der HS 240.

Der Zeitplan in Planica im Überblick

Freitag, 27. März 2026, 15:00 Uhr : Einzel der Männer, HS 240

: Einzel der Männer, HS 240 Samstag, 28. März 2026, 09:30 Uhr : Team der Männer, HS 240

: Team der Männer, HS 240 Samstag, 28. März 2026, 15:00 Uhr : Einzel der Frauen, HS 240

: Einzel der Frauen, HS 240 Sonntag, 29. März 2026, 10:00 Uhr: Einzel der Männer, HS 240

Skispringen in Planica: Übertragung im TV und Livestream

Der Skisprung-Weltcup in Planica wird im ZDF übertragen. Der Mainzer überträgt die Springen der Frauen und Männer live im Free-TV und Stream. Für den Livestream ist kein Abo und auch keine Anmeldung nötig.

Am Freitag, den 27.03., wird das Skifliegen im Rahmen des Weltcups 2025/2026 gleich zweimal im TV übertragen: Zunächst läuft die Übertragung von 15:05 bis 15:55 Uhr im ZDF, bevor nach einer kurzen Unterbrechung durch die Eiskunstlauf-WM die zweite Einheit von 16:00 bis 17:00 Uhr ebenfalls im ZDF zu sehen ist.

Am Samstag, den 28.03., ist das Skifliegen im Rahmen des Weltcups 2025/2026 mehrfach im ZDF zu sehen: Die erste Übertragung läuft von 09:20 bis 10:15 Uhr, gefolgt von einer weiteren Einheit von 10:25 bis 11:20 Uhr nach einer kurzen Unterbrechung. Am Nachmittag wird das Skifliegen erneut von 14:50 bis 15:40 Uhr sowie abschließend von 15:40 bis 16:10 Uhr übertragen.

Am Sonntag, den 29.03., wird das Skifliegen im Rahmen des Weltcups 2025/2026 von 10:50 bis 11:45 Uhr im ZDF übertragen.

Der Skisprung-Weltcup 2025/26 wird umfassend im Free-TV und Livestream übertragen. Anlaufstellen dafür sind ARD, ZDF und Eurosport1. Per Livestream können alle Skisprung-Wettbewerbe auf sportschau.de, zdf.de und in den jeweiligen Mediatheken verfolgt werden. Zusätzlich bieten Discovery+ und DAZN einen kostenpflichtigen Livestream an, der über ein Abonnement abgerufen werden kann. Hier findet ihr das DAZN-Angebot mit allen Paketen im Überblick.

Die Übertragung des Skispringens in Planica im Überblick