Das Skifliegen ist einfach nicht die Lieblingsdisziplin von Philipp Raimund. Die Weltspitze um Dominator Domen Prevc ist weit entfernt. Ein Japaner hat dagegen ganz andere Probleme.
Bad Mitterndorf - Olympiasieger Philipp Raimund und das Skifliegen passen einfach nicht gut zusammen. Der gebürtige Göppinger kam beim Skifliegen am Kulm im österreichischen Bad Mitterndorf lediglich auf Rang 16 und wartet weiter auf seinen ersten Weltcup-Erfolg. Bester Deutscher wurde Andreas Wellinger als Fünfter. "Es hat Spaß gemacht", sagte Wellinger der ARD.