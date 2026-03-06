Erst Olympia-Gold, dann Premieren-Sieg im Weltcup - aber mit Beigeschmack: Philipp Raimund springt auf Platz eins, profitiert dabei aber von einer Disqualifikation des Dominators Domen Prevc.
Lahti - Olympia-Gold und jetzt auch der erste Weltcup-Erfolg: Philipp Raimund hat das Skispringen in Lahti dank eines Zentimeters gewonnen. Dominator Domen Prevc hatte bei seinem eigentlich deutlichen Sieg einen im Verhältnis zu seinem Körpergewicht um einen Zentimeter zu langen Ski und wurde kurz nach dem Springen disqualifiziert. So rückte Raimund von Platz zwei ganz nach oben.