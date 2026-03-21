Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer macht Station in Vikersund in Norwegen. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe im Skifliegen live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.
21.03.2026 - 06:11 Uhr
Der Skisprung-Weltcup 2025/26 geht weiter. Die nächste Station ist Vikersund in Norwegen wo am 21. und 22. März 2026 mehrere Wettbewerbe der Frauen und Männer im Skifliegen ausgetragen werden. Wann die einzelnen Springen stattfinden und wo sie live im Fernsehen sowie im Stream verfolgt werden können, gibt es hier im Überblick.
In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung des Skisprung-Weltcups in Vikersund.