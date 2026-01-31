Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer 2025/26 macht Station in Willingen in Deutschland. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Zeitplan, Uhrzeiten sowie zur TV-Übertragung und zum Livestream.
Vom 30. Januar 2026 bis zum 1. Februar 2026 macht der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer in Willingen Station und setzt die Saison 2025/26 fort. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zum Zeitplan sowie zur TV-Übertragung und zum Livestream des Skisprung-Weltcups in Willingen.