Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer 2025/26 macht Station in Willingen in Deutschland. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Zeitplan, Uhrzeiten sowie zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Vom 30. Januar 2026 bis zum 1. Februar 2026 macht der Skisprung- Weltcup der Frauen und Männer in Willingen Station und setzt die Saison 2025/26 fort. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zum Zeitplan sowie zur TV-Übertragung und zum Livestream des Skisprung-Weltcups in Willingen.



Skispringen in Willingen: Zeitplan für den Weltcup In Willingen steht Ende Januar und Anfang Februar ein dichtes Wettkampfprogramm auf der HS-147-Schanze an. Den Auftakt bildet am 30. Januar um 16:10 Uhr der Team-Mixed-Wettbewerb. Am 31. Januar folgen die Einzelentscheidungen: Zunächst springen die Frauen ab 13.15 Uhr, ehe die Männer um 16:00 Uhr an den Start gehen. Auch am 1. Februar stehen in Willingen erneut zwei Einzelwettkämpfe auf dem Programm. Die Frauen eröffnen den Wettkampftag um 13:15 Uhr, gefolgt vom Männerspringen um 16:00 Uhr. Zeitplan für den Weltcup in Willingen im Überblick

Freitag, 30. Januar 2026, 16:10 Uhr: Team-Mixed, HS 147

Samstag, 31. Januar 2026, 13:15 Uhr: Einzel der Frauen, HS 147

Samstag, 31. Januar 2026, 16:00 Uhr: Einzel der Männer, HS 147

Sonntag, 01. Februar 2026, 13:15 Uhr: Einzel der Frauen, HS 147

Sonntag, 01. Februar 2026, 16:00 Uhr: Einzel der Männer, HS 147

Skispringen in Willingen: Übertragung im TV und Livestream

Das Weltcup-Skispringen in Willingen wird live im Fernsehen übertragen. Eurosport und ZDF übertragen die Springen im Free-TV. Im ZDF geht es am Freitag um 15:55 im TV los. Am Samstag beginnen die Übertragungen um 13:30 Uhr und 15:55 Uhr zu den Einzelspringen. Auch am Sonntag geht es um 13:30 Uhr mit dem Einzel der Frauen los. Das Einzelspringen der Männer wird ab 16:10 Uhr im Free-TV übertragen. Parallel dazu sind die Wettkämpfe in der ZDF-Mediathek und bei sportstudio.de zu sehen. Im Livestream können Fans die Wettkämpfe aus Deutschland über Discovery+ und DAZN verfolgen.

Der Skisprung-Weltcup 2025/26 wird umfassend im Free-TV und Livestream übertragen. Anlaufstellen dafür sind ARD, ZDF und Eurosport 1. Per Livestream können alle Skisprung-Wettbewerbe auf sportschau.de, sportstudio.de und in den jeweiligen Mediatheken verfolgt werden. Zusätzlich bieten Discovery+ und DAZN einen kostenpflichtigen Livestream an, der über ein Abonnement abgerufen werden kann. Hier findet ihr das DAZN-Angebot mit allen Paketen im Überblick.

Die Übertragung des Skispringens in Willingen im Überblick

Free-TV : ZDF, Eurosport 1

: ZDF, Eurosport 1 Pay-TV : -

: - Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de, DAZN, discovery+

Was bedeutet die Hillsize (HS) beim Skispringen?

Die HS beim Skispringen steht für Hillsize („Hillgröße“) und ist eine der zentralen Kennzahlen zur Beschreibung einer Schanze. Sie bezeichnet den Punkt, an dem der Landebereich offiziell endet und der Übergang in den flacheren Auslauf beginnt. Dieser Punkt liegt immer hinter dem K-Punkt und ist entscheidend für die Sicherheits- und Wettkampfauslegung der Anlage. Sprünge deutlich über die HS hinaus gelten als riskant, weil sie außerhalb des dafür vorgesehenen Landebereichs stattfinden.