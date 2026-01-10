Der Skisprung-Weltcup der Männer 2025/26 macht Station in Zakopane. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Zeitplan, Uhrzeiten sowie zur TV-Übertragung und zum Livestream.
Vom 10. bis 11. Januar 2026 macht der Skisprung-Weltcup der Männer im polnischen Zakopane Station und setzt die Saison 2025/26 fort. Dabei muss das deutsche Team auf zwei Leistungsträger verzichten: Felix Hoffmann und Philipp Raimund legen aus gesundheitlichen Gründen eine Wettkampfpause ein. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zum Zeitplan sowie zur TV-Übertragung und zum Livestream des Skisprung-Weltcups in Zakopane.