Der Skisprung-Weltcup der Männer 2025/26 macht Station in Zakopane. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Zeitplan, Uhrzeiten sowie zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Vom 10. bis 11. Januar 2026 macht der Skisprung- Weltcup der Männer im polnischen Zakopane Station und setzt die Saison 2025/26 fort. Dabei muss das deutsche Team auf zwei Leistungsträger verzichten: Felix Hoffmann und Philipp Raimund legen aus gesundheitlichen Gründen eine Wettkampfpause ein. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zum Zeitplan sowie zur TV-Übertragung und zum Livestream des Skisprung-Weltcups in Zakopane.



Skispringen in Zakopane: Zeitplan für den Weltcup Der Skisprung-Weltcup in Zakopane startet am Samstag, dem 10. Januar 2026, mit dem Super-Team-Wettbewerb der Männer von der HS 140. Am Sonntag folgt das zweite Einzel, ebenfalls von der HS 140.

Zeitplan für den Weltcup in Zakopane im Überblick

Samstag, 10. Januar 2026, 16:10 Uhr: Super-Team-Wettbewerb der Männer, HS 140

Sonntag, 11. Januar 2026, 16:00 Uhr: Einzel der Männer, HS 140

Skispringen in Zakopane: Übertragung im TV und Livestream

Der Skisprung-Weltcup aus Zakopane wird in der ARD übertragen. Das Erste überträgt alle Springen der Männer live im Free-TV und Livestream. Für den Stream sind kein Abo und auch keine Anmeldung nötig. Kommentiert werden die Springen von Tom Bartels.

Der Skisprung-Weltcup 2025/26 wird umfassend im Free-TV und Livestream übertragen. Anlaufstellen dafür sind ARD, ZDF und Eurosport 1. Per Livestream können alle Skisprung-Wettbewerbe auf sportschau.de, sportstudio.de und in den jeweiligen Mediatheken verfolgt werden. Zusätzlich bieten Discovery+ und DAZN einen kostenpflichtigen Livestream an, der über ein Abonnement abgerufen werden kann. Hier findet ihr das DAZN-Angebot mit allen Paketen im Überblick.

Die Übertragung des Skispringens in Zakopane im Überblick

Free-TV : ARD, Eurosport

: ARD, Eurosport Pay-TV : -

: - Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de (beide gratis), DAZN, discovery+

Was bedeutet die Hillsize (HS) beim Skispringen?

Die HS beim Skispringen steht für Hillsize („Hillgröße“) und ist eine der zentralen Kennzahlen zur Beschreibung einer Schanze. Sie bezeichnet den Punkt, an dem der Landebereich offiziell endet und der Übergang in den flacheren Auslauf beginnt. Dieser Punkt liegt immer hinter dem K-Punkt und ist entscheidend für die Sicherheits- und Wettkampfauslegung der Anlage. Sprünge deutlich über die HS hinaus gelten als riskant, weil sie außerhalb des dafür vorgesehenen Landebereichs stattfinden.