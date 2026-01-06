Das deutsche Warten auf einen Tournee-Gesamtsieg verlängert sich auf 25 Jahre. Einem Leistungsträger geht es «beschissen». Sloweniens Dominator macht souverän alles klar.
06.01.2026 - 19:02 Uhr
Bischofshofen - Auf den Schultern seiner Teamkollegen genoss Domen Prevc seinen überlegenen Triumph bei der Vierschanzentournee. Den berühmten goldenen Adler, den er aus den Händen von Tagessieger und Vorgänger Daniel Tschofenig aus Österreich erhielt, reckte der slowenische Skisprung-Weltmeister erst stolz in Richtung seiner Fans und küsste ihn dann voller Begeisterung. Den deutschen Springern blieben nur Nebenrollen.