Philipp Raimund und Felix Hoffmann - das sind die Namen, die sich deutsche Skisprung-Fans für die kommenden Wochen merken sollten. Doch der Topfavorit wirkt vor der Tournee kaum verwundbar.
Engelberg - Felix Hoffmann freute sich gleich über zwei Podestplätze, Philipp Raimund blickte voller Vorfreude auf das Spektakel nach Weihnachten: Die deutschen Skispringer gehen nach der Generalprobe von Engelberg in der Rolle als Jäger, aber mit gleich zwei Hoffnungsträgern in die kurze Pause vor der Vierschanzentournee.