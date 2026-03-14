Schwierige Wind-Bedingungen in Oslo: Der Olympiasieger und Gesamtweltcupsieger scheiden beim Skispringen überraschend früh aus. Der Gewinner kommt aus der Schweiz.
Oslo - Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat beim Weltcup in Oslo gepatzt und sich nicht für den Final-Durchgang qualifizieren können. Der 25-Jährige kam am berühmten Holmenkollen bei schwierigen Wetter-Bedingungen lediglich auf den 36. Platz. "Oslo ist eine nicht so einfache Schanze. Ich habe voll daneben getreten", sagte Raimund in der ARD.