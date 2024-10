Zu einem ungewöhnlichen Arbeitsunfall ist es am Mittwochmittag in Weissach im Tal gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich dieser auf einer Baustelle an der Straße Im Wiesengrund. Dort hatte gegen 12.20 Uhr ein 43-Jähriger ein Fahrzeug mit einem Anhänger rangiert. Beim Rückwärtsfahren geriet er zu dicht an einen Mauervorsprung, auf dem drei Spraydosen mit Markierungsfarbe abgestellt waren. „Diese wurden zwischen der Ladekante des Anhängers und einer Wand eingequetscht“, erklärt ein Polizeisprecher.

Dabei wurden die Dosen zerquetscht, was durch den hohen Druck in den Gefäßen zu einer Art Explosion führte. „Eine der Dosen flog wie eine Rakete in Richtung des 43-Jährigen“, so der Sprecher. Die Dose traf den Mann, der zu diesem Zeitpunkt aus dem offenen Fahrerfenster nach hinten schaute, am Auge. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Bereits in der ersten Oktoberwoche hatten Spraydosen in Fellbach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Dort war die Ladung eines Müllautos – der Inhalt von Gelben Tonnen – in Brand geraten. Der Fahrer des Lastwagens reagierte schnell, indem er den Müll auf den Asphalt entlud. Doch durch die Rauchentwicklung und Explosionen von Sprühdosen wurden die Löscharbeiten erschwert. Möglicherweise war das Feuer auch durch eine solche Dose entstanden: Derartige Behälter werden in der Presse des Müllfahrzeugs zerdrückt, „und bei einem Funken entsteht schnell ein Brand“, erklärte ein Feuerwehrsprecher die Zusammenhänge.