Fliegen wie ein Business-Passagier – aber in der Holzklasse: Air New Zealand will mit Schlafkojen Langstreckenflüge revolutionieren. Welche Regeln gelten?
22.04.2026 - 07:27 Uhr
Auckland - Mitten im Flug schlafen wie in einem kleinen Kokon – und das als Economy-Passagier: Die Fluggesellschaft Air New Zealand will genau das möglich machen und bringt Liege-Kojen für Langstreckenflüge an den Start. Das "Skynest"-Konzept gilt als weltweit einzigartig und soll das Reisen auf extrem langen Strecken deutlich angenehmer machen.