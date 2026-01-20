Die slowenische Handball-Nationalmannschaft trifft am Dienstag, dem 20. Januar 2026, in der Vorrunde auf die Färöer. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Telenor Arena in Oslo. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum dritten Vorrundenspiel Slowenien gegen Färöer bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Slowenien, Färöer

: Slowenien, Färöer Wettbewerb : Vorrunde, Gruppe D, Handball-EM der Männer 2026

: Vorrunde, Gruppe D, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Dienstag, 20. Januar 2026

: Dienstag, 20. Januar 2026 Uhrzeit/Anwurf : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Halle: Telenor Arena, Oslo (Norwegen)

Wer überträgt Slowenien gegen Färöer heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Slowenien und den Färöer Inseln in der Vorrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Slowenien gegen Färöer wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Slowenien gegen Färöer bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.