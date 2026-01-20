Slowenien trifft im entscheidenden Gruppenspiel um Platz 1 in der Gruppe D bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf die Färöer Inseln. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Slowenien trifft am Dienstag, 20. Januar 2026, im dritten und entscheidenden Vorrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen die Färöer Inseln. Die Slowenen gehen mit vier Punkten in das Duell. Die Färöer liegen in der Tabelle mit drei Punkten knapp dahinter. Wer schnappt sich den Gruppensieg?