Slowenien trifft im entscheidenden Gruppenspiel um Platz 1 in der Gruppe D bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf die Färöer Inseln. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Slowenien trifft am Dienstag, 20. Januar 2026, im dritten und entscheidenden Vorrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen die Färöer Inseln. Die Slowenen gehen mit vier Punkten in das Duell. Die Färöer liegen in der Tabelle mit drei Punkten knapp dahinter. Wer schnappt sich den Gruppensieg?

 

 

Slowenien gegen Färöer heute live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die slowenische Handball-Nationalmannschaft trifft am Dienstag, dem 20. Januar 2026, in der Vorrunde auf die Färöer. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Telenor Arena in Oslo. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum dritten Vorrundenspiel Slowenien gegen Färöer bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Slowenien, Färöer
  • Wettbewerb: Vorrunde, Gruppe D, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Dienstag, 20. Januar 2026
  • Uhrzeit/Anwurf: 20:30 Uhr
  • Halle: Telenor Arena, Oslo (Norwegen)

Wer überträgt Slowenien gegen Färöer heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Slowenien und den Färöer Inseln in der Vorrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Slowenien gegen Färöer wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Slowenien gegen Färöer bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Wo läuft Slowenien gegen Färöer heute im Livestream?

Fans müssen dennoch nicht auf eine Live-Übertragung des Handballspiels verzichten. Für das Spiel der Handball-EM zwischen Slowenien gegen Färöer bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek an. Dieser kann in der Mediathek und auf sportstudio.de ohne Anmeldung geschaut werden. Die Übertragung beginnt um 20:20 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird das Spiel von Gari Paubandt.

 

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Slowenien gegen Färöer bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Turnierpass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Alle Informationen zur Übertragung Slowenien gegen Färöer bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de, Dyn