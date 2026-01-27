Die slowenische Handball-Nationalmannschaft trifft am Dienstag, dem 27. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Kroatien. Anwurf ist um 18:00 Uhr in der Malmö Arena in Schweden. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Slowenien gegen Kroatien bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Slowenien, Kroatien

: Slowenien, Kroatien Wettbewerb : Hauptrunde, Gruppe 2, Handball-EM der Männer 2026

: Hauptrunde, Gruppe 2, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Dienstag, 27. Januar 2026

: Dienstag, 27. Januar 2026 Uhrzeit : 18:00 Uhr

: 18:00 Uhr Halle: Malmö Arena, Malmö (Schweden)

Wer überträgt Slowenien gegen Kroatien heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Slowenien und Kroatien in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Slowenien gegen Kroatien wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Slowenien gegen Kroatien bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse, Termine und Uhrzeiten der Hauptrunde

Wo läuft Slowenien gegen Kroatien heute im Livestream?