Slowenien trifft in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Kroatien bestreitet am Dienstag, 27. Januar 2026, sein vorletztes Hauptrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen Slowenien. Beide Mannschaften haben vor diesem Duell vier Punkte auf dem Konto. Ein Sieg würde das Tor zum Halbfinale weit aufstoßen. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Spiel freuen.