Slowenien trifft in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Kroatien bestreitet am Dienstag, 27. Januar 2026, sein vorletztes Hauptrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen Slowenien. Beide Mannschaften haben vor diesem Duell vier Punkte auf dem Konto. Ein Sieg würde das Tor zum Halbfinale weit aufstoßen. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Spiel freuen.

 

 

Slowenien gegen Kroatien live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die slowenische Handball-Nationalmannschaft trifft am Dienstag, dem 27. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Kroatien. Anwurf ist um 18:00 Uhr in der Malmö Arena in Schweden. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Slowenien gegen Kroatien bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Slowenien, Kroatien
  • Wettbewerb: Hauptrunde, Gruppe 2, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Dienstag, 27. Januar 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Halle: Malmö Arena, Malmö (Schweden)

Wer überträgt Slowenien gegen Kroatien heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Slowenien und Kroatien in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Slowenien gegen Kroatien wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Slowenien gegen Kroatien bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Wo läuft Slowenien gegen Kroatien heute im Livestream?

Fans müssen dennoch nicht auf eine Live-Übertragung des Handballspiels verzichten. Für das Spiel der Handball-EM zwischen Slowenien gegen Kroatien bietet das Erste einen kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek an. Dieser kann in der Mediathek und auf sportschau.de ohne Anmeldung geschaut werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 17:50 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Slowenien gegen Kroatien bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro.

Alle Informationen zur Übertragung Slowenien gegen Kroatien bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Dyn