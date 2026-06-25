Vor allem bei Kindern ist Slush-Eis ein beliebtes Erfrischungsgetränk. Die Kombination aus Eis und Getränk in knalligen Farben kann auch recht einfach selber gemacht werden und das sogar ganz ohne Maschine. Hier verraten wir Ihnen 6 verschiedene Methoden und 10 einfache Rezepte für leckere und auch gesündere DIY-Slushies.
Inhalt:
- Slush-Eis mit und ohne Maschine
- Slush-Eis mit Saft
- Slush-Eis mit Sirup
- Slush-Eis mit Früchten
- Slush-Eis mit Alkohol
- Slush-Eis mit dem Thermomix
Slush-Eis ist im Prinzip halbgefrorenes Wassereis mit Süßungsmitteln. So einfach und dabei so lecker. Selbstgemachte Slushies haben den Vorteil, dass Sie, je nach Rezept, weniger Zucker und keine Farbstoffe enthalten, da sie aus deutlich gesünderen Zutaten (z.B. ganzen Früchten) hergestellt werden können. Das Schöne bei den DIY-Slushies ist, dass der Kreativität beim selbst gemachten Slush-Eis keine Grenzen gesetzt sind.